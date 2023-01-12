В Комаричском районе на 68-м году умер настоятель храма Владимир Фирман

Фото: Брянская епархия.

В Комаричском районе на 68-м году умер настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Радогощь Владимир Фирман. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Протоиерея не стало после продолжительной болезни. Владимир Васильевич родился 1 марта 1955 года на Украине. Он воспитывался в верующей крестьянской семье. Настоятелем храма в селе Радогощь он стал 10 июня 1984 года. Службе в нем посвятил 38 лет жизни.

Тогда еще молодой священник занимался реставрацией храма. Сейчас святыня - памятник архитектуры федерального значения.

Кроме того, священнослужитель провел большую работу по воссозданию церкви, построенной в 1787 году стараниями княгини Натальи Петровны Голицыной. Настоятель сплотил вокруг храма крепкий приход.

Он приобрел автобус для того, чтобы возить на службу прихожан. Владимир Васильевич был одним из самых старейших и уважаемых священников Брянской епархии. Прощание с ним пройдет в пятницу. 13 января, в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Радогощь