В Брянской области 33-летнего мужчину осудят за мошенничество в интернете. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года мужчина, являясь пользователем сайта объявлений в интернете, договаривался с продавцами электронной техники о ее покупке с помощью отправления постовой посылкой с возможностью отказа от приобретения и возврата продавцу. За это время злоумышленник получил 11 почтовых отправлений с электронной техникой. С целью хищения он менял содержимое посылок на пакеты с солью и возвращал обратно продавцу. Злоумышленник причинил потерпевшим ущерб больше 400 тысяч рублей.

- Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд, - говорят в прокуратуре.