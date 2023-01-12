В брянском Новозыбкове водитель иномарки не уступил дорогу и попал в травматологическое отделение. ДТП произошло 11 января около часа дня на пересечении улиц Комсомольская-Полевая. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Опель Омега» ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Комсомольская. Поворачивая налево, на главную дорогу - улицу Полевую, он не убедился в безопасности маневра и не уступил автомобилю «Фольксваген пассат» под управлением 21-летнего парня. Тот ехал по главной дороге. Произошло столкновение.

- В ДТП водитель «Опель Омега» получил «закрытый оскольчатый перелом левой ключицы», - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали в травматологическое отделение.