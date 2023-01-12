В Брянске автомобилистка на иномарке врезалась в бордюр, а затем в дерево. ДТП произошло 11 января около половины восьмого утра по улице 3-го Интернационала. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 26-летняя автомобилистка за рулем иномарки «Мазда 3» ехала со стороны улицы институтской по улице Орловской в сторону 3-го Интернационала. Она не справилась с управлением и врезалась в бордюр, а затем в дерево и наехала на ступени здания.

- В ДТП девушка получила «перелом лучевой кости справа, ушиб грудной клетки», - говорят в Госавтоинспекции. – Автомобилистку госпитализировали.