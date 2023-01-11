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НовостиОбщество11 января 2023 12:04

В Брянской епархии опровергли фейковую листовку с призывом к российскому воинству

Якобы она была подписана брянским священником
Марина АНТОНОВА

В Брянской епархии опровергли подлинность листовки с призывом к российскому воинству. Она якобы была подписала заведующим отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами священником Михаилом Агешиным.

- Данная листовка содержит недостоверную и компрометирующую информацию, призванную к разжиганию национальной ненависти между братскими народами России и Украины, - говорят в пресс-службе Брянской епархии. - В настоящее время подложный документ вновь стал распространяться в сети Интернет на различных ресурсах и в социальных сетях.

Напомним, такую же листовку уже распространяли в марте 2022 года. Тогда епархия также выступила с заявлением о том, что бумага является фейком.