В Брянской епархии опровергли фейковую листовку с призывом к российскому воинству

В Брянской епархии опровергли подлинность листовки с призывом к российскому воинству. Она якобы была подписала заведующим отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами священником Михаилом Агешиным.

- Данная листовка содержит недостоверную и компрометирующую информацию, призванную к разжиганию национальной ненависти между братскими народами России и Украины, - говорят в пресс-службе Брянской епархии. - В настоящее время подложный документ вновь стал распространяться в сети Интернет на различных ресурсах и в социальных сетях.

Напомним, такую же листовку уже распространяли в марте 2022 года. Тогда епархия также выступила с заявлением о том, что бумага является фейком.