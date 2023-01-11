Под Брянском водитель фуры устроил массовое ДТП. Автоавария произошла 10 января около семи часов вечера на дороге «М3-Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом ехал в сторону Брянска. Во время обгона он врезался в иномарку «Хендай Солярис», которая двигалась попутно под управлением 54-летней женщины. Из-за столкновения «Хендай Солярис» выскочил на полосу встречного движения и врезался в «Део Нексия», который направлялся в сторону Москвы. Им управлял 57-летний мужчина.

- В ДТП водитель «Део Нексия» получил травму грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб правого колена, - говорят в Госавтоинспекции. – Его доставили в больницу и отпустили после назначения лечения. Все водители были трезвыми.