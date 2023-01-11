В Брянской области под Стародубом водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 10 января около 11 часов утра на шестом километре дороги Стародуб-Ломаковка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер Т4» ехал в сторону Стародуба. Выезжая с опасного поворота, он не справился с управлением. Автомобиль угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП пострадал 32-летняя пассажирка, - говорят в Госавтоинспекции. – Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Женщину госпитализировали. Водитель за рулем был трезвым.