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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:14

В брянском Дятькове на пожаре погиб 57-летний мужчина

34-летнего мужчину спасли и направили в больницу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Дятькове на пожаре погиб 57-летний мужчина. 34-летнего мужчину спасли. Сейчас он находится в реанимации. Сигнал о возгорании на улице Коммунистической на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 11 января около 10 часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На месте пожарные и спасатели выяснили, что горит жилой дом.

- В 10.07 пожар локализовали, в 10.32 полностью потушили, - говорят в МЧС. - На тушении работал пожарный ручной ствол и звено газодымозащитной службы.