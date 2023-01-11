Брянские мобилизованные стали участниками танковой дуэли на Донбассе

Фото: РИа Новости.

Брянские мобилизованные оказались в составе танкового экипажа, который участвовал в танковой дуэли на Донбассе. Видео боя трех российских и двух украинских машин несколько дней назад показали российские военные.

Один из российских танков выдвинулся с асфальтированной дороги на проселочную. Два других продолжили ехать по асфальту и отвлекали внимание противника. Украинский танк открыл огонь по бронемашинам, находившимся в его видимости. В это время ответный огонь открыл незаметно подъехавший с фланга российский танк.

- Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся, - рассказал один из членов экипажа.

Командиром и наводчиком этого танка оказались мобилизованные военнослужащие из Брянской области, сообщает РИА Новости. Они выполняют задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа.

- Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел - нанес ответный огонь, - говорит брянский наводчик-оператор. - Сделали ответный выстрел. Поразили два танка.