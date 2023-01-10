В Брянской области две колонии поменяют режим

В Брянской области поменяют режим две колонии. В конце 2022 года указ выпустили в Минюсте России. Исправительная колония №5 в Стародубе поменяла режим со строгого на общий. В свою очередь, колония №6 в Клинцах стала учреждением со строгим режимом

отбывания наказания, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

С 13 по 20 января заключенных будут переводить между колониями согласно приговорам суда. В это время не будут работать комнаты для краткосрочных и длительных свиданий осужденных с родственниками и не будут приенимать посылки и передачи.

- Начиная с 21 января 2023 года, после размещения осужденных по новому месту отбытия наказания в ИК-5 (общий режим) и ИК-6 (строгий режим) вновь станут возможны встречи и телефонные переговоры осужденных с родственниками, возобновят работу комнаты приема посылок и передач, - говорят с УФСИН.