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НовостиПроисшествия10 января 2023 13:42

В брянском Трубчевске сотрудник интерната похитил со счета инвалида 1,6 млн рублей

Преступление выявили во время прокурорской проверки
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Трубчевске сотрудник интерната похитил со счета инвалида 1,6 миллиона рублей. О преступлении стало известно во время прокурорской проверки. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

- Установили, что в мае 2022 года со счета 19-летнего недееспособного инвалида первой группы, открытого в одном из банков, должностным лицом из числа работников интерната похищены денежные средства в сумме 1,6 миллиона рублей путем снятия с закрытием банковского счета, - говорят в прокуратуре.

Завели уголовное дело по статье «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».