Житель брянского Новозыбкова оскорбил судью во время заседания

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель брянского Новозыбкова ответит за оскорбление судьи во время заседания. 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что 25 октября 2022 года, будучи подсудимым находясь в зале заседаний Новозыбковского городского суда, во время оглашения судьей приговора в присутствии остальных участников судебного разбирательства и других лиц мужчина высказал в адрес судьи оскорбительные слова, унижающие ее честь и достоинство.

- Сейчас уголовное дело передали на рассмотрение в суд, - говорят в Следственном Комитете.- Обвиняемого заключили под стражу. Мужчина и раньше совершал подобное преступление против правосудия.