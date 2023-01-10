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НовостиОбщество10 января 2023 9:38

В Брянске с 11 января подорожает проезд в общественном транспорте

При оплате наличными цена составит 28 рублей, картой – на три рубля дешевле
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: городское ПАТП Брянск.

Фото: городское ПАТП Брянск.

В Брянске с 11 января подорожает проезд в общественном транспорте. При оплате наличными цена составит 28 рублей, за безналичный расчет можно проехать на три рубля дешевле. Об этом раньше сообщали в пресс-службе Брянской городской администрации.

На маршруты уже вышли 14 троллейбусов марки «Адмирал». В первой половине 2-23 года должны поступить еще 36 марки «Авангард». Ежедневно по улицам города будут курсировать 100 троллейбусов.

За последние годы значительно обновили автопарк. Кроме троллейбусов, приобрели 260 новых автобусов.