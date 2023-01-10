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НовостиСпорт10 января 2023 8:56

В брянском Климове на лед вышла женская хоккейная команда

«Авангард» представили на семейном фестивале «Папа, мама, я – хоккейная семья»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Климове на лед вышла женская хоккейная команда «Авангард». Ее представили в Ледовом дворце на семейном фестивале «Папа, мама, я – хоккейная семья». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Создать ее решили на одном из детских хоккейных матчей, где самыми активными болельщиками были мамы. Затем женщины и сами решили попробовать свои силы на льду. Мамы начали тренироваться. Позже к ним присоединились еще девушки, любящие хоккей. Два месяца они изучали азы игры в хоккей. В этом им помогали наставники ДЮСШ Владислав Щербин и Виктор Кондратенко.

Женщин-хоккеистов пришли поддержать папы и дети.