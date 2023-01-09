В Климове двух работников предприятия будут судить за смерть еще одного сотрудника

В брянском поселке Климово двух работников местного предприятия будут судить за смерть еще одного сотрудника. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, инженер по ремонту сельскохозяйственной техники и тракторист-машинист нарушили правила безопасности при выполнении ремонтных работ в селе Сачковичи. 2 октября на сотрудника упал стреловой механизм погрузчика. 24-летний молодой человек погиб на месте.

- Уголовное дело направлено в Климовский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре. - Обвиняемым грозит наказание до пяти лет лишения свободы.