ВТБ запустил онлайн-сервис подбора и подачи заявки на кредит для бизнеса

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Клиенты среднего и малого бизнеса получили возможность в режиме онлайн подобрать любой кредитный продукт по заданным параметрам и подать на него заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес. Процесс состоит из трех простых шагов и занимает не более минуты.

Для формирования онлайн-заявки на кредит достаточно указать в интернет-банке желаемую сумму, выбрать срок и цель кредитования. Система автоматически подбирает и предлагает клиенту подходящие продукты из кредитной линейки ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Ряд продуктов позволяет клиенту за несколько минут получить одобрение и завершить оформление кредита онлайн. В других случаях сформированная заявка поступает в работу сотрудникам банка. Если для принятия решения потребуются дополнительные документы, они запрашиваются у клиента в электронном виде через интернет-банк. Все этапы рассмотрения заявки также отображаются онлайн.

«Расширение возможностей дистанционных каналов обслуживания − приоритетное для нас направление в рамках стратегии развития банка. Предприниматели и юридические лица уже сейчас могут полностью онлайн оформить в ВТБ предодобренные и экспресс-кредиты на любые нужды бизнеса. Запуск нового сервиса распространяется на всю кредитную линейку и экономит время клиентов на подбор предложения и оформление заявки», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Кредитная линейка ВТБ для среднего и малого бизнеса включает различные предложения на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование и другие цели. Банк также предлагает предпринимателям участие в более чем 20 действующих госпрограммах поддержки бизнеса, в рамках которых кредитные средства можно получить на льготных условиях.