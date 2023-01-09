Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской бласти.

В Брянске завели уголовное дело на гражданина России за намерение перейти на сторону противника. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

- Установили, что данное лицо в течение 2022 года неоднократно предпринимало попытки выезда через Республику Беларусь на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорят в УФСБ. - За совершение указанных действий ему ранее объявлялось официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России.

Нарушителя задержали при попытке очередного выезда с территории России на Украину. На него завели уголовное дело и заключили под стражу. Сейчас ведется следствие.