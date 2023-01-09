Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Выгоничском районе при столкновении двух автомобилей погибли два человека. ДТП произошло 8 января около четырех часов дня на дороге «А-240 Брянск-Новозыбков». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летняя автомобилистка «Лады Приора» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в служебный автомобиль МО МВД России «Почепский» «УАЗ PATRIOT».

- В ДТП водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля «Лада» от полученных травм скончались на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – Водителя и троих пассажиров автомобиля «УАЗ» - сотрудников МО МВД России «Почепский» – с различными травмами доставили в больницу