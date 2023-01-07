В Брянской области рождественские богослужения прошли в 121 храме

Фото: Брянская епархия.

В Брянской области рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января прошли в 121 храме. Перед этим все церкви обследовали инспекторы пожарного надзора, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Священников проинструктировали, как действовать во время пожара.

На входе в храмы прихожан встречали сотрудники полиции. Они следили за общественным порядком.

Митрополит Александр служил в ночь Рождества в Брянском кафедральном соборе.

- Я всех вас сердечно и с любовью поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова и Новым годом благости Божией, - обратился митрополит к верующим после окончания службы. - Все наши молитвы и мысли сейчас там, на войне, в окопах, где находятся наши дорогие и родные воины, которые защищают нашу многострадальную Родину. Как во все времена, так и сегодня мужчины оставляют свои семьи, дома и идут защищать свое Отечество, и, конечно, мы должны молиться о них.

Божественную литургию из кафедрального собора в Брянске в ночь на 7 января можно было увидеть в прямом эфире. Трансляция длилась больше двух часов.

В Кафедральном соборе в Клинцах праздничное богослужение совершил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, сообщают в пресс-службе Клинцовской епархии. Православных от имени брянского губернатора Александра Богомаза поздравил зампредседателя Облдумы Виталий Беляй.