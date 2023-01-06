В Минобороны рассказали о подвиге уроженца Клинцов Максима Волчека

Фото: Минобороны.

В Минобороны рассказали о подвиге уроженца брянского города Клинцы Максима Волчека. Командир мотострелкового батальона капитан Максим Волчек после контузии три дня руководил обороной.

- Максим Волчек вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов, - говорят в Министерстве обороны. - Профессионализм и мужество Максима позволили грамотно выстроить оборонительные рубежи, что позволило сдерживать атаки превосходящих сил боевиков.

Боевики пытались вернуть населенный пункт под свой контроль, используя артиллерию и тяжелую технику. Командир получил тяжелую контузию при одном артобстреле. Но решил остаться руководить своим батальоном. Военнослужащие отбили все попытки врага провраться в поселок.

Максим Волчек родился в Клинцах в 1995 году. Окончил гимназию им. Ю.А. Гагарина. После поступил в Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова Ленина и Октябрьской революции Краснознаменное училище.

- В гимназии Максим был в старших классах знаменосцем, - сообщают "Клинцы.ИНФО". - В военном училище - участником парада Победы на Красной площади.

Максим Волчек 1 июня 2022 года был награжден медалью Суворова, а в октябре 2022-го - орденом Мужества.