В Брянской области из-за паводка затопило 6 приусадебных участков и 2 участка дорог

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области 5 января из-за обильного таяния снега затопило шесть приусадебных участков и два участка дорог. Затопленные участки у частных домов находятся в Брянске. Дороги, которые ушли под воду, в области: между населенными пунктами Согласие и Барановка в Рогнединском районе и между Николаевкой и Католино в Мглинском.

- Вопросы обеспечения жизнедеятельности населения решены, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Затоплений жилых домов не прогнозируется.

По прогнозам синоптиков, в Брянской области температура воздуха в ближайшие дни будет минусовой. Спасатели предупреждают о риске роста пожаров из-за аномальных морозов.