Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области росгвардейцы наказали 11 владельцев оружия. Нарушителей выявили в Суражском районе во время проведения профилактического мероприятие «Оружие». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- В ходе мероприятия были проверены условия хранения оружия и патронов у 180 владельцев, - говорят в Росгвардии. - По итогам проверки за нарушения правил оборота оружия и патронов к административной ответственности привлечены 11 владельцев, изъяли одну единицу гладкоствольного оружия.

Правохранители напоминают брянцам о том, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.