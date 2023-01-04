Под брянским Мглином автомобилистка на иномарке угодила в кювет и опрокинулась. ДТП произошло 3 января около десяти часов утра на 38 километре дороги Брянск-Новозыбков Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летняя автомобилистка за рулем «Киа Рио» ехала со стороны Почепа в сторону Мглина. Он не справилась с управлением, из-за чего машина угодила в кювет и перевернулась.

- В ДТП 50-летняя пассажирка иномарки получила перелом правой лопатки, перелом наружной лодыжки справа», - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.