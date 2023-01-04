Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области водителя микроавтобуса за смертельное ДТП посадили под домашний арест. 24-летний водитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что утром 28 декабря 2022 года водитель микроавтобуса «Форд Транзит» при перевозке пассажиров вне населенного пункта в Стародубском районе Брянской области не учел дорожные и погодные условия. Он не справился с управлением, из-за чего микроавтобус занесло и выбросило на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль «Рено Флюенс».

В ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила травмы несовместимые с жизнью. Она умерла в машине скорой медицинской помощи. Другие пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажиры иномарки получили травмы различной степени тяжести. Им в больнице оказали необходимую медицинскую помощь.

- В настоящее время с учетом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств следователем задержанному водителю микроавтобуса предъявлено обвинение, - говорят в следственном Комитете. - На допросе обвиняемый признал свою вину и дал показания по обстоятельствам произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Сейчас виновник ДТП находится под домашним арестом.