В Брянске после ремонта открылся кинотеатр «Салют»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска после ремонта открылся кинотеатр «Салют» Событие произошло в канун нового года, 30 декабря. Об этом сообщают в пресс0службе брянской городской администрации.

На новом экране с серебряным покрытием зрителям показали премьеру мультфильма «Иван Царевич и серый волк». В новогодние каникулы горожан также ждут на показ пяти новых фильмов.

В кинозале установили новые кресла. Заменили кинооборудование и акустические системы.

Средства на оснащение современной техникой выделили из Фонда кино. На семь миллионов рублей здесь обновили видеопроекционное оборудование, установили проектор с системой объемного звука. «Салют» реконструировали в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

- Дополнительные деньги – 12 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов потратили на внутренние ремонтные работы, - говорят в мэрии города. - Стены облицевали акустическими панелями, установили современный экран, заменили кресла, обновили инженерные коммуникации.

Теперь в кинотеатре есть гардероб. Есть и возможность покупать билеты удаленно, в том числе и по Пушкинской карте.