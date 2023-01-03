В Дятьковском районе пенсионер на иномарке врезался в препятствие. ДТП произошло 2 января около 11.40 на 11 километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний мужчина на автомобиле «БИД Ф3» ехал со стороны поселка Ивот в сторону поселка Старь. Он не справился с управлением и врезался в препятствие.

- В ДТП 73-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой. Водитель был трезвым.