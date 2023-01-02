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НовостиОбщество2 января 2023 12:17

В Брянске в 2022 году по программе "Инициативное бюджетирование" благоустроили 26 объектов

Игровые детские площадки появились при участии неравнодушных горожан
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2022 году по программе "Инициативное бюджетирование" благоустроили 26 объектов. В городе появились три детские площадки, два общественных пространства и скейт-площадка. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Эти объекты обустроили по программе «Инициативное бюджетирование» при участии неравнодушных брянцев.

По этой программе в городе всего благоустроили 29 объектов. 19 из них находятся на территориях образовательных учреждений. На эти цели потратили 53 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году в Брянске появились детская площадка между ТЦ «Пушкинский» и ТЦ «Космос».