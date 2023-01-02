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НовостиПроисшествия2 января 2023 7:42

В Климовском районе после атаки украинского беспилотника восстанавливают электроснабжение

Социальные объекты переподключили к резервной линии
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано в Климово",vk.com.

Фото: "Подслушано в Климово",vk.com.

В Климовском районе после атаки украинского беспилотного летательного аппарата восстанавливают электроснабжение. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Бярснкой области Александр Богомаз.

Социальные объекты - районная больница, школа-интернат переподключили к резервной линии.

- После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам, - написал глава Брянского региона.

Напомним, украинский беспилотник атаковал Климовский район утром 2 января. К счастью, среди людей пострадавших нет.