В Климовском районе после атаки украинского беспилотника восстанавливают электроснабжение

Фото: "Подслушано в Климово",vk.com.

В Климовском районе после атаки украинского беспилотного летательного аппарата восстанавливают электроснабжение. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Бярснкой области Александр Богомаз.

Социальные объекты - районная больница, школа-интернат переподключили к резервной линии.

- После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам, - написал глава Брянского региона.

Напомним, украинский беспилотник атаковал Климовский район утром 2 января. К счастью, среди людей пострадавших нет.