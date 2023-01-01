Брянцев приглашают на концерт русской музыки

18 января 2023 года в 19.00 Брянский Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Заслуженный артист России Эдуард Амбарцумян) приглашает всех в к/з «Дружба» на концертную программу «Концерт русской музыки». В концерте примет участие солист – Лауреат международных конкурсов Ван Яочжан (скрипка, Китай).

За дирижёрским пультом - Янь Цзянань, один из самых ярких молодых китайских дирижеров. Кандидат искусствоведения, художественный руководитель и главный дирижёр Филармонического оркестра «Русская симфония», дирижёр Тяньцзиньского оперного театра, Русского камерного оркестра, главный приглашенный дирижер Чаншаской филармонии, преподаватель Тяньцзинской консерватории Закончил аспирантуру Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского .

Сотрудничал со многими коллективами: оркестром Омской филармонии, оркестром Белгородской филармонии, оркестром Барнаульской филармонии, Государственным симфоническим оркестром Челябинской области, оркестром Южной Юты (США), оркестром Английской королевской музыкальной академии, Будапештским симфоническим оркестром МАВ, оркестром Национальной филармонии Украины, оркестром Львовской филармонии, Львовским оперным театром, камерным и симфоническим оркестром Харьковской филармонии, оркестром Черниговской филармонии, Нинсянским симфоническим оркестром, Цзилинским симфоническим оркестром и др.

Ван Яочжан родился 31 июля 2005 года, учится в Музыкальной школе при Тяньцзиньской консерватории у педагогов Нань Се и Дуньсюэ Ван. Стал лауреатом ряда престижных международных конкурсов:

– Первая премия на Гонконгском международном конкурсе струнных инструментов (Гонконг, Китай, 2019)

– Третья премия на 3-м Шэньчжэньском Международном конкурсе струнных инструментов (Китай, 2020)

– Первая премия на 2-м Китайско-Испанском международном музыкальном конкурсе (Барселона, Испания, 2021)

Ван Яочжан принимал участие в Европейском международном молодежном фестивале классической музыки (Young Euro Classic), Музыкальном фестивале «Snape Maltings» в Великобритании, Музыкальном фестивале Больцано в Италии.

В программе:

М. И. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

П. И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром

П. И. Чайковский. Симфония № 4

Возрастная категория: 0+

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Онлайн билеты можно приобрести на сайте

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya

Будем ждать вас!!!

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63

а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru

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