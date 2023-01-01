Фото: "Брянск Today".

В брянской Клетне модернизируют больницу. Об этом сообщает издание «Брянск Today».

В стационарном отделении установили новый лифт. По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения закупили современное медицинское оборудование для терапевтического, хирургического, гинекологического кабинетов.

А еще в этом году в больнице установят новый рентген-аппарат. Его стоимость – 12,8 миллиона рублей. Также приобреди две современных стоматологических установки. На них потратили из средств страхового запаса 2022 года больше 740 тысяч рублей.

Кроме того получили два новых автомобиля за 2,2 миллиона рублей. Машины предназначены для транспортировки тяжелых больных.