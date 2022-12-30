В Брянской области больницы получили 18 автомобилей скорой помощи

Фото: скриншот видео, А.В. Богомаз, vk.com.

В Брянской области городские и районные больницы получили 18 автомобилей скорой помощи. Ключи от машин 30 декабря вручали на площади Ленина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Александр Богомаз.

- За последние семь лет уже приобретено 535 автомобилей за счет федерального и областного бюджетов - мы успешно выполняем задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по обеспечению наших лечебных учреждений медицинским автотранспортом, - сообщил брянский губернатор.

Также Александр богомаз поблагодарил медицинских работников за сложный, труд и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.