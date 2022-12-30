В Брянске с 1 февраля льготный проезд в общественном транспорте будет стоить 15 рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 1 первого февраля льготный проезд для студентов, учащихся и пенсионеров будет стоить 15 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Раньше эти категории льготников ежемесячно покупали проездные билеты. Их стоимость колебалась от 430 до 800 рублей.

- С 1 февраля льготникам не нужно платить за ежемесячный проездной, - говорят в мэрии города. - Это касается студентов-очников, учащихся муниципальных образовательных учреждений и пенсионеров, которые не пользуются социальной поддержкой по федеральным законам и законам Брянской области. Оплата за поездку станет разовой. Льготная стоимость составит 15 рублей при безналичной оплате.

При этом банковская карта должна быть зарегистрирована с льготой.

Льготную стоимость проезда изменили из-за изменения регулируемого тарифа на проезд. Стоимость поездки для остальных граждан изменится с 11 января.

При безналичной оплате стоимость проезда составит 25 рублей, а при наличной — 28 рублей за одну поездку. Отметим, что цена за проезд, например, в троллейбусах, не менялась с 2018 года.

- Необходимость повышения оплаты вызвана ростом тарифов на электроэнергию, расходов на топливо, запасные части, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, - поясняют в мэрии города.