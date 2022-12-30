АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 84000 руб.

2. Сверловщик з/плата до 67000 руб.

3. Фрезеровщик з/плата от 25000 руб.

4. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

5. Тракторист з/плата от 19300 руб. до 27000 руб.

6. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб.

7. Инженер-электроник з/плата 30000 руб.

8. Инженер-технолог з/плата от 22000 руб. до 35000 руб. Требование: знание основ метрологии, умение читать чертеж, уверенный пользователь ПК, знание МС Оffice.

9. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48800 руб. Требование: Знание механизмов платформы 1С 8.х. Опыт доработки конфигураций 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Зарплата и управление персоналом 2.5 КОРП, 1С Управление производственным предприятием 1.3, написание и доработка отчетов и обработок.

10. Инженер по нормированию труда з/плата от 33000 руб.

11. Мастер производственного участка з/плата от 30000 руб. Требование: образование техническое, умение читать чертеж, опыт работы в качестве мастера.

12. Технолог по механической обработке и сборке з/плата от 22000 руб. до 45000 руб.

13. Мастер по водоснабжению, канализации и очистным сооружениям з/плата от 30000 руб.

14. Распределитель работ з/плата 18000 руб.

Гарантируется: Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу с 8-30 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: Брянская обл. г. Клинцы ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.

Реклама.