В Брянске 11-летняя школьница угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 29 декабря около половины первого дня на улице Калинина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по улице Калинина со стороны улицы Гражданской в сторону улицы Фокина на зеленый мигающий сигнал светофора (со слов водителя). В крайней правой полосе он сбил 11-летнюю школьницу. Она перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП девочка получила ушиб, ссадину, гемартроз левого коленного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. - После осмотра ее госпитализировали в травматологическое отделение.