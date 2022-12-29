Главный врач ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр" А.В. Силенок поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Теплые слова Александр Васильевич адресует коллегам и всем жителям Брянской области.

Уважаемые коллеги, коллектив ГАУЗ «Брянский клинико-диагностического центр», жители Брянской области!

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым 2023 Годом и светлым праздником Рождества Христова! Эти замечательные праздники- время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем их с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше чем предыдущий. Каждому из нас уходящий год запомнился личными успехами, сбывшимися надеждами, воплощением намеченных планов Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. В эти праздничные дни примите самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 2023 год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания, воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, будет созидательным и стабильным! Пусть все проблемы и неудачи останутся в уходящем году, а грядущий год наполнит жизнь уверенностью в завтрашнем дне, счастливыми событиями и яркими впечатлениями. Мира и благополучия вам и вашим семьям в новом 2023 году!