Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 31 декабря ввели временные ограничения. Они будут действовать с 23:00 31 декабря 2022 года до 5:00 1 января 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Советский район:

— 311 квартал у гипермаркета «Линия-1», на въезде со стороны улицы Брянского Фронта, внутриквартальный проезд со стороны улицы Брянского Фронта (дом №4), внутриквартальный проезд со стороны улицы Авиационной (дом №11-Б);

— площадь Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Горького до площади Карла Маркса, по Бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

Бежицкий район:

— площадь Ульянова, на пересечении улицы Ульянова и улицы Майской Стачки, на пересечении улицы Комсомольской и улицы Майской Стачки;

— площадь в районе МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», на пересечении улицы Клинцовской и переулка Почтового, на пересечении улицы Клинцовской и переулка Гончарова;

— площадь у МБУК «Городской Дом Культуры р.п. Радица-Крыловка», на пересечении улицы Комсомольской и улицы Республиканской в поселке Радица-Крыловка;

— площадь у МБУК «ГДК П. Октябрьский», на въезде на площадь со стороны улицы Мало-Озерной в поселке Октябрьский.

Володарский район:

— площадь у МБУК «ГДК Володарского района», на въезде со стороны улицы Тельмана (дом №78);

— площадь у кинотеатра «Салют», на въезде со стороны улицы Клары Цеткин и на въезде со стороны улицы Красной Гвардии;

— площадь у МБУК «ГДК им. А.М. Горького», со стороны улицы Никитина;

— сквер у ТЦ «Пушкинский», на въезде со стороны улицы Пушкина.

Фокинский район:

— площадь у МБУК «ГДК Железнодорожников», на въезде со стороны улицы Дзержинского.

Исключение будет сделано для автомобилей оперативных служб и отдела ГФС России в городе Брянске.

Водителей просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути движения.