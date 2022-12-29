Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 декабря 2022 13:07

В Брянске пьяный мужчина ударил ногой полицейского

Дебошира условно осудили на один год
Надежда ПЕТРУНИНА

В Фокинском районе Брянске пьяный мужчина ударил ногой полицейского. На 42-летнего горожанина завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что днем 5 августа этого года пьяный мужчина находился в полиции. Желая избежать административной ответственности он ударил сотрудника патрульно-постовой службы ногой в плечо.

- Несмотря на признание вины, суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, - говорят в прокуратуре.