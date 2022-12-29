В Брянске пьяный мужчина ударил ногой полицейского

В Фокинском районе Брянске пьяный мужчина ударил ногой полицейского. На 42-летнего горожанина завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что днем 5 августа этого года пьяный мужчина находился в полиции. Желая избежать административной ответственности он ударил сотрудника патрульно-постовой службы ногой в плечо.

- Несмотря на признание вины, суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, - говорят в прокуратуре.