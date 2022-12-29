Коллектив ООО «Центр микрохирургии глаза поздравляет коллег, пациентов и всех жителей Брянской области с Новым годом и Рождеством Христовым!

Фото: ООО «Центр микрохирургии глаза.

Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. И пусть все, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

От всей души желаем вам, чтобы наступающий 2023 год оправдал ваши надежды и мечты на прекрасное будущее, стал годом созидания и осуществления намеченных планов. Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь!

В новогодние праздники мы работаем для вас с 4 по 6 января с 9.00-15.00, с 9 января в прежнем режиме!