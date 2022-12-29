Директор ООО «Брасовские сыры» А.В. Беленчиков поздравляет с наступающими праздниками-Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги, коллектив ООО «Брасовские сыры, жители Брянщины и партнеры!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!

Фото: ООО "Брасовские сыры".

Уходящий год невозможно оценить однозначно: он был сложным для всех, пройдены непростые этапы напряженного труда, но вместе с тем появились новых возможности, реализованные проекты, планы на будущее и вера в свои силы. Пусть наступающий 2023 год принесет вам больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, подарит счастье , будет счастливым и добрым, принесет достаток, здоровье и благополучие в каждую семью.

Желаю Вам успехов, хорошего настроения, радости и оптимизма! Пусть 2023 год станет годом ярких идей, долгожданных перемен !

С уважением, директор ООО «Брасовские сыры» А.В. Беленчиков.