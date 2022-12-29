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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:25

В Почепском районе 56-летний мужчина насмерть забил знакомого табуреткой

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Почепском районе 56-летний мужчина насмерть забил знакомого табуреткой. 56-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, вечером 18 октября этого года пьяный мужчина находился в доме своего 35-летнего знакомого в селе Милечь. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый схватил деревянный табурет и ударил им приятеля по голове. Тот умер на месте происшествия.

- За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - говорят в прокуратуры.