Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области из-за халатности начальника отдела Навлинской администрации погиб человек. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что обвиняемый, занимая должность начальника отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации, не принял необходимых мер к своевременному установлению и устранению небезопасного состояния смотрового водопроводного колодца с водой в поселке Большой Пьявицкий Навлинского района. Из-за этого осенью этого года 55-летняя местная жительница упала в него и погибла в результате закрытия дыхательных путей жидкостью.

- Уголовное дело передали в суд, - говорят в Следственном Комитете. – Чиновнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.