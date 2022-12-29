Председатель совета РО Социалистической Политической партии "Справедливая Россия-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Брянской области Алексей Тимошков поздравляет с наступающими праздниками- Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие земляки, друзья, однопартийцы и сторонники партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»!

До Нового года остаются считанные дни. Приближается новое время. На него все мы возлагаем большие надежды. Ждем волшебства... Уходящий год был сложным для каждого из нас. Он нас изменил. Открыл глаза на процессы, происходящие вокруг, накалил смысловую нагрузку, напомнил об истинном патриотизме и любви к Родине. Чем сложнее пережитые времена - тем сильнее вера в чудо. Я возлагаю на 2023 год большие надежды: на перемены к лучшему во всех сферах жизни.

Фото: "Справедливая Россия-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ".

Точно знаю, что нам предстоит продолжить перестраивать свое мышление. В этом году вскрылись «болячки», процветающие и скрывающиеся годами. Меняться будет состав власти, чиновников, специалистов государственного управления. Уйдут те, кто не смогут перестроиться на новые продуктивные рельсы строительства крепкой России.

Потребуются люди, готовые много и самоотверженно трудиться, чтобы в стране появились заводы, собственная текстильная и машиностроительная отрасли, крепкий агропромышленный сектор, рос бизнес. Верю, что у нас в Брянске такие люди есть. И всем им найдется достойное применение.

За этот год мы научились больше ценить то, что имеем. Научились заботиться о близких, далеких, о наших героях на фронте. Благодарю тех, кто сейчас находится в зоне СВО: за вашу отвагу, честь, готовность защищать Родину. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю удачи, крепкого здоровья и везения!

Председатель совета РО Социалистической Политической партии "Справедливая Россия-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Брянской области А.Н. Тимошков