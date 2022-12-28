В Брянске на проект аэровокзала выделили 180 млн рублей

Архитектурное решение из аукционной документации. Фото: МАБ.

В Брянске на проект аэровокзального комплекса Международного аэропорта выделили почти 180 миллионов рублей. Контракт заключили с фирмой из Санкт-Петербурга. Завершить проектирование она должна к концу ноября 2023 года.

Основные объекты комплекса: сам аэровокзал площадью 20 тысяч квадратных метров, прилегающая территория с подъездными путями, стоянками и остановками, склад ГСМ, очистные сооружения, инженерные сети и коммуникации, цех бортового питания.

В здании аэровокзала предусмотрят кафе, зоны отдыха и ожидания, точки торговли, сообщают в пресс-службе аэропорта. Он рассчитан на пропуск до 400 человек в час на внутренних линиях, до 150 человек в час - на международных линиях. Проектировщики предусмотрят возможность установки до четырех телескопических трапов, разделят потоки прилетающих и вылетающих пассажиров, сделают отдельные зоны для получения багажа.

Предполагается, что аэропорт сможет принять следующие типы воздушных судов: B737-800, A320, A321, SSJ100 и другие меньшей размерности.