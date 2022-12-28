По факту смертельного ДТП с подростком в Стародубском районе завели уголовное дело

Фото: УГИБДД по Брянской области.

По факту смертельного ДТП в Стародубском районе следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". В аварии погибла 15-летняя девочка, еще восемь человек получили травмы, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Автоавария случилась около половины девятого утра 28 декабря на 17-м километре трассы Стародуб – Новые Ивайтенки. По информации УГИБДД по Брянской области, 24-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Флюенс».

15-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще шесть пассажиров "Форда" получили различные травмы. Два человека, которые ехали пассажирами в "Рено", также были травмированы.