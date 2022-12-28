В Брянске потребовали признать фиктивным брак между горожанкой и гражданином Грузии. Прокуратура провела проверку. Установили, что отделом ЗАГС Бежицкого района заключен брак между жительницей Брянска и гражданином Грузии. Выяснили, что он является фиктивным. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Брак заключили не для создания семьи. Между супругами фактически не было семейных отношений. Они не проживали вместе, общее совместное хозяйство не вели, зарегистрированы по разным адресам. Брак заключили ради получения иностранным гражданином разрешительных документов для проживания на территории России без учета утвержденной Правительством РФ квоты.

- Суд удовлетворил иск прокурора о признании брака недействительным со дня его заключения и аннулировании соответствующей записи, - говорят в надзорном ведомстве. - Решение суда не вступило в законную силу.