В Брянске больше 200 росгвардейцев обеспечат общественный порядок в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске с 31 декабря по 8 января больше 200 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Брянской области обеспечат общественный порядок в новогодние праздники. Об этом сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Дополнительные меры по обеспечению правопорядка приняли на объектах транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территориях. Особое внимание уделят безопасности групп детей, направляющихся на новогодние представления, а также охраняемых войсками объектов, расположенных рядом с местами проведения праздничных мероприятий.

- В новогодние праздники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии вместе с МЧС России проверят места торговли и использования пиротехнических изделий, - говорят в Управлении Росгвардии по брянской области. - А также скоординируют работу частных охранных организаций, принимающих участие совместно с силами Росгвардии и МВД РФ в обеспечении общественного порядка.

Также в Росгвардии организовали круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки.