СПОРТКОМПЛЕКС «БРЯНСК»: для спортсменов и сторонников здорового образа жизни всех возрастов

Фото: спортивно­оздоровительный комплекс «Брянск».

Спортивнооздоровительный комплекс «Брянск», расположенный в Володарском районе города, отметил свой очередной день рождения. Государственное автономное учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс «Брянск» начало свою деятельность с 30 ноября 2010 года – в нынешнем году ему исполнилось 12 лет.

Спортивное сооружение начали возводить возле ледового дворца в 2007 году. Свое название оно получило в связи с присвоением Брянску звания «Город воинской славы» и 1025летием города, которое столица области отметила в 2010 году.

Ныне СОК обеспечен современным спортивным инвентарем и оборудованием, что позволяет проводить на высоком уровне не только тренировки, но и соревнования любого уровня – от районных первенств до чемпионатов ЦФО и РФ по различным видам спорта. В залах спорткомплекса регулярно занимаются около 1500 человек (в среднем около 500 в день).

Все эти годы спорткомплексом руководит его бессменный директор Григорий Кузьмич Тормышев.

«СОК «Брянск» на сегодняшний день может похвастаться универсальным залом с многослойным спортивным паркетом. Здесь созданы все условия для проведения командных соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Помимо игрового зала, в спорткомплексе «Брянск» открыты залы для занятий тяжелой атлетикой, борьбой. Есть тренажерный и фитнесзалы, оснащенные современным инвентарем, где квалифицированные тренеры дадут консультации и проведут занятия с различными категориями населения», – рассказывает Григорий Кузьмич.

Спорткомплекс «Брянск» является базой как минимум для четырех спортшкол. В его залах осуществляют тренировочный процесс отделение дзюдо ГБУ БО СШОР «Русь», отделение тяжелой атлетики МБУ СШ «Вымпел» им. О. Ермакова, отделение футбола СШ «Динамо», отделение всестилевого карате МБУ СШОР «Десна». Кроме них тренировки здесь проводят спортсмены БРОО «Ассоциация армспорта и других видов борьбы руками», учащиеся школы художественной и эстетической гимнастики «Баланс» ООО «Эрг», группы общей физической подготовки (волейбол, баскетбол, футбол). Репетирует в СОК «Брянск» образцовый ансамбль «Каприз» ГДК Володарского района. В спорткомплексе работают штатные тренеры – трое в тренажерном зале и двое – в зале аэробики.

Фото: спортивно­оздоровительный комплекс «Брянск».

Четыре года назад в состав спортивнооздоровительного комплекса вошел новый 25метровый бассейн, где созданы все необходимые условия для пловцов, в том числе и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Дети в возрасте от 9 до 14 лет, инвалиды первой и второй групп, а также члены многодетных семей могут посещать бассейн бесплатно.

Среди несомненных плюсов бассейна – инновационная бесхлорная система очистки воды, глубокая чаша бассейна и зал сухого плавания. Посетители всех возрастов смогут поддержать свое здоровье или же научиться плавать. А еще в бассейне проходят тренировки по аквааэробике. И этот же бассейн является тренировочной базой отделения СШОР по водным видам «Дельфин».

На базе ГАУ «СОК «Брянск» работает региональный оператор ВФСК «ГТО», который осуществляет межведомственное взаимодействие работы в центрах тестирования ГТО в муниципалитетах, курирует деятельность центров тестирования по выполнению норм комплекса ГТО.

Гибкий график работы и предоставление льготных услуг позволили удовлетворить запросы и сделать посещение спортивного комплекса доступным практически для всех слоев населения областного центра. Посетить СОК «Брянск» приглашают спортсменов и сторонников здорового образа жизни всех возрастов. Здесь каждый сможет выбрать себе спортивное занятие по душе, а профессиональные инструкторы по плаванию, тренеры по борьбе, фитнесу и силовой подготовке помогут вам добиться высоких результатов по итогам индивидуальных и групповых занятий.