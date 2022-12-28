Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске осудили 22-летнего наркокурьера из Узбекистана. Он стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что в июле этого года иностранец вместе с неустановленным лицом после незаконного получения наркотика трижды приезжал из Москвы в Брянск. Здесь он сбывал его с помощью «закладок» в Бежицком и Фокинском районах города. Соучастников об их нахождении информировал с помощью интернет-мессенджера.

Полицейские задержали злоумышленника 15 июля этого года. Из тайников изъяли около 10 грамм героина.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.