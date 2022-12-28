В Брянске на улице Бурова ночью произошло массовое ДТП. Автоавария произошла в первом часу ночи, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 ехал по улице Бурова в сторону улицы Ульянова. Он врезался впереди идущий «Фольксваген Поло», за рулем которого был 19-летний парень. После столкновения 19-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21101.

- В ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора», ехавшая не переднем сиденье, получила травму головы, ушиб правого колена, - говорят в Госавтоинспекции. – Девушке назначили лечение и отпустили домой. Все водители в момент происшествия были трезвыми.