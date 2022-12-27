В Брянске капитально отремонтировали кинотеатр «Салют»

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали кинотеатр «Салют». Его кинозал стал по счету восьмым в регионе, который преобразили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом сообщают в департаменте культуры Брянской области.

В кинозале поставили новый экран, зрительские кресла. Световое и звуковое оборудование. На это затратили семь миллионов рублей из Фонда кино. А сам капремонт здания кинотеатра стоит больше 12 миллионов рублей. Эти деньги выделили дополнительно из областного и муниципального бюджетов.

Фото: департамент культуры Брянской области.

30 декабря в обновленном кинозале «Салюта» уже планируют провести премьеру. И в дни новогодних каникул жители и гости Брянска смогут посмотреть новинки кинематографа в комфортных условиях.